«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 07:59

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Житомирской областях Украины

В Сумской и Житомирской областях Украины утром в понедельник, 25 ноября, объявлена воздушная тревога. Судя по информации, размещённой на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, тревога была активирована в 9:58 мск.

Ранее сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Черниговской и Харьковской областях, где они продолжают действовать по настоящий момент.

Киев разбудили взрывы после череды пусков крылатых ракет с самолётов Ту-95МС
Киев разбудили взрывы после череды пусков крылатых ракет с самолётов Ту-95МС

Удары по инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начали осуществляться 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну. Так, накануне в Киевской области повреждения получило промышленное предприятие, а сирена воздушной тревоги звучала в регионе около шести часов.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar