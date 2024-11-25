Воздушная тревога объявлена в Сумской и Житомирской областях Украины

В Сумской и Житомирской областях Украины утром в понедельник, 25 ноября, объявлена воздушная тревога. Судя по информации, размещённой на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, тревога была активирована в 9:58 мск.

Удары по инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начали осуществляться 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну. Так, накануне в Киевской области повреждения получило промышленное предприятие, а сирена воздушной тревоги звучала в регионе около шести часов.