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25 ноября, 08:05

Ангела Меркель оценила ядерный потенциал России словом «пугающий»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала западные страны осознать ядерный потенциал России, охарактеризовав его как «пугающий». Об этом она заявила в интервью BBC.

«Мы не должны поддаваться страху, но необходимо признать, что Россия является одной из двух крупнейших ядерных держав в мире наряду с США», — отметила экс-канцлер, подчеркнув важность усилий европейских стран для предотвращения использования ядерного оружия.

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Ранее Меркель выразила сомнения относительно возможности решения конфликта в Украине военным путём. В то же время она подтвердила свою поддержку текущему правительству Германии и Евросоюзу в вопросе помощи Киеву.

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Shutterstock/ FOTODOM/ Drop of Light u

Марина Фещенко
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