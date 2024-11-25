Ангела Меркель оценила ядерный потенциал России словом «пугающий»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала западные страны осознать ядерный потенциал России, охарактеризовав его как «пугающий». Об этом она заявила в интервью BBC.

«Мы не должны поддаваться страху, но необходимо признать, что Россия является одной из двух крупнейших ядерных держав в мире наряду с США», — отметила экс-канцлер, подчеркнув важность усилий европейских стран для предотвращения использования ядерного оружия.