Правительство РФ выделило 650 миллионов рублей регионам на соцконтракты

Правительство РФ выделило дополнительные 650 миллионов рублей 20 регионам на затраты по социальным контрактам. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами 25 ноября.

Председатель правительства заявил, что кабмин собирается реализовать комплекс мер, направленных на поддержку граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Одним из решений как раз является социальный контракт.

«Направим на эти цели дополнительно 20 регионам свыше 650 миллионов рублей. Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — Прим. Life.ru), прошу вас, чтобы министерство труда строго следило за тем, чтобы выплаты по таким контрактам производились без задержек и обязательства перед нашими гражданами выполнялись в полном объёме. Эти средства помогут людям преодолеть трудную жизненную ситуацию», — сказал глава правительства.

Средства направят в Республику Алтай, Бурятию, Северную Осетию, Чечню, Чувашию, Забайкальский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Белгородскую область, Владимирскую область, Вологодскую область, Воронежскую область, Кировскую область, Курганскую область, Пензенскую область, Свердловскую область, Тюменскую область, Челябинскую область и Чукотский автономный округ. На выделенные деньги будут обеспечиваться не менее 2,5 тысячи соцконтрактов, в том числе планируемых к заключению.