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25 ноября, 08:39

В РПЦ объяснили, как правильно подготовиться к Рождественскому посту

Рождественский пост длится 40 дней. Обложка © freepik.com / freepik

Рождественский пост длится 40 дней. Обложка © freepik.com / freepik

Рождественский пост начнётся 28 ноября и завершится 6 января. Он предшествует важнейшему христианскому празднику — Рождеству Христову. Это время особого духовного очищения и ограничения в питании, которое помогает сосредоточиться на молитве и подготовке к празднику. Как пояснил РИА «Новости» глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, важно не «заговляться» чрезмерно перед постом, а также не накладывать на себя «дополнительный пост», заранее отказываясь от определённых продуктов.

Во время Рождественского поста, который также называют Филипповым, верующие воздерживаются от мяса, молочной продукции и яиц. В последние дни, со второго по шестое января, ограничение становится более строгим: в этот период запрещены также рыба и алкоголь. Однако священники советуют уточнять меру поста на личных беседах, поскольку она может варьироваться в зависимости от жизненных обстоятельств.

Особое внимание стоит уделить понятию «заговенье», которое в народной традиции предшествует посту. Это день, когда можно есть скоромную пищу, то есть ту, которая запрещена во время самого поста. Но, как отмечает отец Максим, в отличие от Великого поста, перед Рождественским нет церковных или народных обычаев, которые призывали бы наедаться до отвала. «Заговенье» не означает, что нужно переедать и запасаться продуктами на весь пост. В противном случае, это может только навредить здоровью.

Отец Максим подчёркивает, что пост — это не просто отказ от пищи, а время для глубокой духовной работы. «Если сомневаетесь, стоит ли вам поститься, проконсультируйтесь с духовником. Когда вы твёрдо решили поститься, не отступайте от этого намерения, даже если возникнут трудности», — советует священник.

Кроме того, в период Рождественского поста церковь празднует два важных события: Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и День памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря. Эти праздники помогают глубже понять смысл поста и сосредоточиться на духовных размышлениях.

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Напомним, недавно мы рассказали о пяти привычках, которые должны быть у православного человека. Некоторые обряды нужно совершать ежедневно, чтобы душа не отдалялась от церкви и всегда могла найти в ней покой.

Александра Журавская
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