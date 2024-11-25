«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 08:50
5493

Взрыв прогремел в жилой многоэтажке в подмосковном Жуковском

Взрыв прогремел в многоэтажке на улице Осипенко в подмосковном Жуковском. По данным SHOT, сейчас квартира на 12 этаже охвачена огнём, также взрывной волной повреждены квартиры на 13 и 14 этажах.

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Пожар в многоэтажке на улице Осипенко в подмосковном Жуковском. Видео © SHOT

Дагестанка, чьи муж и дети погибли при взрыве газа, умерла в больнице
Дагестанка, чьи муж и дети погибли при взрыве газа, умерла в больнице

А ранее в квартире жилого дома в Сызрани взорвался газ, в результате пострадал мужчина. По предварительным данным, всё случилось из-за неисправности газовой колонки, следователи возбудили уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar