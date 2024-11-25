Взрыв прогремел в жилой многоэтажке в подмосковном Жуковском
Взрыв прогремел в многоэтажке на улице Осипенко в подмосковном Жуковском. По данным SHOT, сейчас квартира на 12 этаже охвачена огнём, также взрывной волной повреждены квартиры на 13 и 14 этажах.
На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Пожар в многоэтажке на улице Осипенко в подмосковном Жуковском. Видео © SHOT
А ранее в квартире жилого дома в Сызрани взорвался газ, в результате пострадал мужчина. По предварительным данным, всё случилось из-за неисправности газовой колонки, следователи возбудили уголовное дело.
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