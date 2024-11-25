Правнучку Хрущева призвали проверить на шпионаж и запретить ей лекции в РФ

Нину Хрущёву — правнучку Никиты Хрущёва — призвали проверить на предмет шпионажа, наказать за призывы к развалу РФ и запретить ей проводить лекции в нашей стране. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, участники движения «Зов народа» возмутились планируемым выступлением Нины Хрущёвой в «Ельцин-Центре». Всё из-за того, что правнучка советского лидера публично транслирует антироссийскую позицию. Она множество раз выступала с осуждением спецоперации на Украине и говорила о развале России, подробно рассуждая о том, как наша страна перестанет существовать в своих нынешних пределах.

В связи с этим общественные активисты призвали проверить Хрущёву на покушение на территориальную целостность РФ, признать её иностранным агенитом и отменить её выступление в «Ельцин-Центре». С этими просьбами они обратились в Генрокуратуру и Минюст РФ.

Нина Хрущёва последние 33 года живёт в Штатах. В настоящее время она — профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает лекции по международным средствам массовой информации, пропаганде, а также по истории России. Её прадед — Никита Хрущёв — Первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964), который в 1954 году передал Крым из состава РСФСР Украине.