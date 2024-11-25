Правнучку Хрущева призвали проверить на шпионаж и запретить ей лекции в РФ
Нина Хрущёва. Обложка © Wikipedia.org / Center for the Study of Europe Boston University
Нину Хрущёву — правнучку Никиты Хрущёва — призвали проверить на предмет шпионажа, наказать за призывы к развалу РФ и запретить ей проводить лекции в нашей стране. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, участники движения «Зов народа» возмутились планируемым выступлением Нины Хрущёвой в «Ельцин-Центре». Всё из-за того, что правнучка советского лидера публично транслирует антироссийскую позицию. Она множество раз выступала с осуждением спецоперации на Украине и говорила о развале России, подробно рассуждая о том, как наша страна перестанет существовать в своих нынешних пределах.
В связи с этим общественные активисты призвали проверить Хрущёву на покушение на территориальную целостность РФ, признать её иностранным агенитом и отменить её выступление в «Ельцин-Центре». С этими просьбами они обратились в Генрокуратуру и Минюст РФ.
Нина Хрущёва последние 33 года живёт в Штатах. В настоящее время она — профессор Новой школы в Нью-Йорке, где читает лекции по международным средствам массовой информации, пропаганде, а также по истории России. Её прадед — Никита Хрущёв — Первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964), который в 1954 году передал Крым из состава РСФСР Украине.
Ранее Life.ru рассказывал о размышлениях Нины Хрущёвой на тот счёт, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис могла бы оказаться для главы РФ Владимира Путина значительно более удобным человеком на посту американского лидера, чем республиканец Дональд Трамп. По её мнению, желание последнего в кратчайшие сроки завершить украинский конфликт, даже признав отход территорий к Кремлю, может не входить в интересы Москвы.