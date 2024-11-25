Песков: Власти делают всё для возвращения российских граждан на родину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти прилагают все усилия для возвращения граждан на родину, комментируя возвращение 46 жителей Курской области из Украины.

«Мы делаем всё возможное, чтобы все наши граждане смогли вернуться домой», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что возвращение жителей Курской области «является результатом очень сложных переговоров».