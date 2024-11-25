Украинские войска бросают десятки тел своих боевых товарищей при отступлении с позиций и опорных пунктов в Часовом Яре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На брошенных опорниках (опорных пунктах. — Прим. Life.ru) и позициях противник оставляет десятки тел своих сослуживцев», — заявил собеседник агентства.

Там добавили, что иногда украинские войска, уходя с позиций, оставляли там «целые стихийные морги», стаскивая в разрушенные помещения тела, которые уже начинали гнить и разлагаться. Останки там лежат от нескольких месяцев до нескольких недель. Некоторые такие локации ВСУ при отступлении подрывали.