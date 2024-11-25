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25 ноября, 09:29

Стихийные морги с гниющими телами: ВСУ при отступлении бросают мёртвых товарищей

ТАСС: ВСУ во время отступления оставляют убитых солдат на позициях

Украинские войска бросают десятки тел своих боевых товарищей при отступлении с позиций и опорных пунктов в Часовом Яре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На брошенных опорниках (опорных пунктах. — Прим. Life.ru) и позициях противник оставляет десятки тел своих сослуживцев», — заявил собеседник агентства.

Там добавили, что иногда украинские войска, уходя с позиций, оставляли там «целые стихийные морги», стаскивая в разрушенные помещения тела, которые уже начинали гнить и разлагаться. Останки там лежат от нескольких месяцев до нескольких недель. Некоторые такие локации ВСУ при отступлении подрывали.

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Картинка складывается всё более жуткая, а солдаты украинские солдаты не смогут делать вид, что не замечают всего ужаса, в который страну своими решениями погружает киевское руководство. Ранее британские СМИ провели опрос, в ходе которого 70% бойцов ВСУ заявили, что согласны на территориальные уступки, лишь бы война закончилась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Владимир Озеров
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