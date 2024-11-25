«Орешник» (ракета)
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25 ноября, 09:40

Санта? Или «Орешник»? Странный светящийся объект в небе напугал челябинцев

Жители Челябинской области приняли огни МКС за полёт «Орешника»

Неизвестный объект заметили жители Челябинской области. Обложка © VK / Подслушано в Озёрске

Неизвестный объект заметили жители Челябинской области. Обложка © VK / Подслушано в Озёрске

В выходные жители Челябинской области заметили в небе странный объект. Сразу накидали несколько вариантов, что это может быть: спутники Star Link, истребители или новая ракета «Орешник», сообщает 74.RU. Молодые люди, снявшие небесное тело на видео, даже поверили в Санта Клауса.

Международная космическая станция пролетела над Челябинской область, её можно наблюдать до 1 декабря. Видео © VK / Подслушано в Озёрске

«Что это? Санта! Может, это ракета? Её вон тянет что-то, как будто видно даже верёвку», — рассуждали парни на видео.

Шум и гам по поводу непонятного объекта разгорелся во многих пабликах Челябинской области, но никто так и не угадал. Оказалось, что это Международная космическая станция. Жители региона могут наблюдать её до 1 декабря.

МКС над Москвой: как и когда увидеть космическую станцию
МКС над Москвой: как и когда увидеть космическую станцию

Кстати Life.ru уже показывал, как выглядит настоящий «Орешник». Посмотрев фотографию, вы точно не спутаете гиперзвуковую баллистическую ракету. Обломки вооружения нашли у промышленного комплекса «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре).

Наталья Афонина
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