Санта? Или «Орешник»? Странный светящийся объект в небе напугал челябинцев
Жители Челябинской области приняли огни МКС за полёт «Орешника»
Неизвестный объект заметили жители Челябинской области. Обложка © VK / Подслушано в Озёрске
В выходные жители Челябинской области заметили в небе странный объект. Сразу накидали несколько вариантов, что это может быть: спутники Star Link, истребители или новая ракета «Орешник», сообщает 74.RU. Молодые люди, снявшие небесное тело на видео, даже поверили в Санта Клауса.
Международная космическая станция пролетела над Челябинской область, её можно наблюдать до 1 декабря. Видео © VK / Подслушано в Озёрске
«Что это? Санта! Может, это ракета? Её вон тянет что-то, как будто видно даже верёвку», — рассуждали парни на видео.
Шум и гам по поводу непонятного объекта разгорелся во многих пабликах Челябинской области, но никто так и не угадал. Оказалось, что это Международная космическая станция. Жители региона могут наблюдать её до 1 декабря.
Кстати Life.ru уже показывал, как выглядит настоящий «Орешник». Посмотрев фотографию, вы точно не спутаете гиперзвуковую баллистическую ракету. Обломки вооружения нашли у промышленного комплекса «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре).