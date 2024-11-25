Санта? Или «Орешник»? Странный светящийся объект в небе напугал челябинцев

В выходные жители Челябинской области заметили в небе странный объект. Сразу накидали несколько вариантов, что это может быть: спутники Star Link, истребители или новая ракета «Орешник», сообщает 74.RU. Молодые люди, снявшие небесное тело на видео, даже поверили в Санта Клауса.

Международная космическая станция пролетела над Челябинской область, её можно наблюдать до 1 декабря. Видео © VK / Подслушано в Озёрске

«Что это? Санта! Может, это ракета? Её вон тянет что-то, как будто видно даже верёвку», — рассуждали парни на видео.

Шум и гам по поводу непонятного объекта разгорелся во многих пабликах Челябинской области, но никто так и не угадал. Оказалось, что это Международная космическая станция. Жители региона могут наблюдать её до 1 декабря.