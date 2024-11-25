В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В результате атаки на Сумскую область повреждены объект критической инфраструктуры и три предприятия. Взрывы были слышны в минувшие сутки, сообщили в оперативном командовании ВСУ «Север».
«Шосткинский район. Свесса… Повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие… Глухов… повреждены два предприятия», — говорится в сообщении в социальных сетях.
Какие именно предприятия пострадали в результате ударов — неизвестно.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Они прогремели на фоне воздушной тревоги. Это уже второй удар на текущее утро. Никакой дополнительной информации пока не сообщалось.
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