В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В результате атаки на Сумскую область повреждены объект критической инфраструктуры и три предприятия. Взрывы были слышны в минувшие сутки, сообщили в оперативном командовании ВСУ «Север».

«Шосткинский район. Свесса… Повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие… Глухов… повреждены два предприятия», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Какие именно предприятия пострадали в результате ударов — неизвестно.