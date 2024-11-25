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Регион
25 ноября, 10:27

В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В результате атаки на Сумскую область повреждены объект критической инфраструктуры и три предприятия. Взрывы были слышны в минувшие сутки, сообщили в оперативном командовании ВСУ «Север».

«Шосткинский район. Свесса… Повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие… Глухов… повреждены два предприятия», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Какие именно предприятия пострадали в результате ударов — неизвестно.

Взрыв прогремел на важном объекте в Харькове
Взрыв прогремел на важном объекте в Харькове

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Они прогремели на фоне воздушной тревоги. Это уже второй удар на текущее утро. Никакой дополнительной информации пока не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Наталья Афонина
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