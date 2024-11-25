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25 ноября, 09:50

Минздрав обжалует решение суда об остановке регистрации антибиотика «Биапенем»

Министерство здравоохранения России намерено обжаловать судебное решение, согласно которому регистрация антибиотика «Биапенем» в нашей стране признана недействительной из-за якобы поддельных документов от заявителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы, потребовав от министерства остановить регистрационную процедуру в отношении антибиотика «Биапенем». Иск подавала индийская Kopran Research Laboratories Limited, которая является производителем препарата и обладает соответствующими правами на него. По словам представителей компании, российское юрлицо «Джодас Экспоим», сотрудничающее с другой индийской фирмой, подделала документ, разрешающий использовать права на «Биапенем» третьим лицам.

«Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции», — подчеркнули в Минздраве.

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Ранее сообщалось, что международная группа учёных из США и Испании нашла способ бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями, не прибегая к традиционным лекарствам или химикатам. Супербактерии активно конкурируют за магний, что ограничивает их развитие. Исследователи отмечают, что связывание ионов магния в бактериальной среде эффективно подавляет резистентные штаммы, не затрагивая полезные бактерии.

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freepik / 8photo

Татьяна Миссуми
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