Минздрав обжалует решение суда об остановке регистрации антибиотика «Биапенем»

Министерство здравоохранения России намерено обжаловать судебное решение, согласно которому регистрация антибиотика «Биапенем» в нашей стране признана недействительной из-за якобы поддельных документов от заявителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Девятый арбитражный апелляционный суд ранее отменил решение Арбитражного суда Москвы, потребовав от министерства остановить регистрационную процедуру в отношении антибиотика «Биапенем». Иск подавала индийская Kopran Research Laboratories Limited, которая является производителем препарата и обладает соответствующими правами на него. По словам представителей компании, российское юрлицо «Джодас Экспоим», сотрудничающее с другой индийской фирмой, подделала документ, разрешающий использовать права на «Биапенем» третьим лицам.

«Министерство не согласно с постановлением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции», — подчеркнули в Минздраве.