Звезда сериала «Счастливы вместе» выиграла суд против Театра на Мельникова

Актриса Дарья Сагалова отсудила у московского Театра на Мельникова 23 тысячи рублей. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает издание, звезда сериала «Счастливы вместе» подписала с театром договор на аренду площадки за 300 тысяч рублей для проведения четырёхчасового мероприятия своей детской студии. Театр обязался предоставить большой концертный зал с оборудованной сценой, свет, звук, сценическое оборудование и шесть гримёрок. Во время мероприятия представитель театра позвонил мужу актрисы с просьбой дополнительно перевести 93 тысячи рублей. Он сразу произвёл этот платеж, после чего Сагалова обвинила театр в мошенничестве и подала на него в суд.

Артистка не смогла получить полное возмещение за «дополнительные услуги», которые, как она утверждает, были предусмотрены договором. Однако суд постановил, что представители учреждения должны выплатить Сагаловой 23 тысячи рублей.