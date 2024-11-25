Звезда сериала «Счастливы вместе» выиграла суд против Театра на Мельникова
Дарья Сагалова отсудила у Театра на Мельникова 23 тысячи рублей
Актриса Дарья Сагалова отсудила у московского Театра на Мельникова 23 тысячи рублей. Об этом сообщает Mash.
Как сообщает издание, звезда сериала «Счастливы вместе» подписала с театром договор на аренду площадки за 300 тысяч рублей для проведения четырёхчасового мероприятия своей детской студии. Театр обязался предоставить большой концертный зал с оборудованной сценой, свет, звук, сценическое оборудование и шесть гримёрок. Во время мероприятия представитель театра позвонил мужу актрисы с просьбой дополнительно перевести 93 тысячи рублей. Он сразу произвёл этот платеж, после чего Сагалова обвинила театр в мошенничестве и подала на него в суд.
Артистка не смогла получить полное возмещение за «дополнительные услуги», которые, как она утверждает, были предусмотрены договором. Однако суд постановил, что представители учреждения должны выплатить Сагаловой 23 тысячи рублей.
Напомним, Сагалова инициировала судебный иск против московской концертной площадки ещё летом. Актриса потребовала вернуть почти 100 тысяч рублей, которые были взяты компанией сверх арендной платы. Она полагает, что театр обманул её, намеренно выбрав момент, когда она была занята на сцене и не могла заниматься организационными вопросами.
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