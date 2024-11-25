Глава Минтруда рассказал о коэффициенте рождаемости в России

«Как я уже сказал, 41 субъект имеет значение ниже среднероссийского значения. И только два субъекта сегодня имеют показатель 2,1 и выше. Только два субъекта (Алтай и Тува. — Прим. Life.ru) находятся на отметке собственного естественного воспроизводства», — сказал Котяков во время демографического форума в Красноярске.

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается снижение числа женщин в репродуктивном возрасте, но с 2026 года начнётся увеличение числа молодых девушек в общей демографической ситуации в стране. Министр отметил, что они пришли к чёткому пониманию и осознанию необходимости продвижения государственной демографической политики под лозунгом «плюс один ребёнок в каждой семье». Это, по его словам, означает, что о детях должны задуматься как семьи, у которых их нет, так и те, у кого уже есть один, два или три чада.