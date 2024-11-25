Дегтярёв может возглавить Олимпийский комитет РФ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв может стать президентом Олимпийского комитета России (ОКР), его кандидатуру предложил член МОК, глава российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Выдвигаю кандидатуру Дегтярёва Михаила Владимировича на должность президента ОКР», — говорится в заявлении Тарпищева. Исполнительный комитет Федерации тенниса РФ с инициативой согласился и проголосовал единогласно в её поддержку.