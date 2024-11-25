Дегтярёв может возглавить Олимпийский комитет РФ
Член МОК Тарпищев предложил Дегтярёва в президенты Олимпийского комитета
Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв может стать президентом Олимпийского комитета России (ОКР), его кандидатуру предложил член МОК, глава российской Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
«Выдвигаю кандидатуру Дегтярёва Михаила Владимировича на должность президента ОКР», — говорится в заявлении Тарпищева. Исполнительный комитет Федерации тенниса РФ с инициативой согласился и проголосовал единогласно в её поддержку.
Напомним, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сложил с себя полномочия 13 ноября. Также ушли в отставку генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин — с 13 ноября, генеральный директор Владимир Сенглеев — с 21 ноября. Выборы нового главы ОКР пройдут 13 декабря.