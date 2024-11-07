Выборы нового президента ОКР вместо Позднякова назначены на 13 декабря
Поздняков покинет пост президента ОКР 13 ноября, нового главу выберут 13 декабря
Станислав Поздняков. Фото © Олимпийский комитет России
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сложит с себя полномочия 13 ноября. Также уходят в отставку генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин — с 13 ноября, генеральный директор Владимир Сенглеев — с 21 ноября, сообщается на сайте комитета по итогам заседания исполкома.
«Исполняющим обязанности гендиректора ОКР с 22 ноября 2024 года до момента избрания Олимпийским собранием нового руководителя назначен заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности ОКР Игорь Степанов», — уточнили в комитете и добавили, что новый президент ОКР будет избран 13 декабря.
Ранее Поздняков заявил о своём желании уйти с поста главы ОКР, который он занимал с мая 2018 года. В интервью с Life.ru руководитель сказал, что оставит должность без сожаления, поскольку всегда выполнял свою работу с удовольствием.