Выборы нового президента ОКР вместо Позднякова назначены на 13 декабря

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сложит с себя полномочия 13 ноября. Также уходят в отставку генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин — с 13 ноября, генеральный директор Владимир Сенглеев — с 21 ноября, сообщается на сайте комитета по итогам заседания исполкома.