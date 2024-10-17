«Не вместо, а вместе»: Дегтярёв оценил первоочередные задачи ОКР

Основными задачами Олимпийского комитета России (ОКР) являются возвращение в олимпийскую семью и восстановление в правах российских спортсменов. Такое заявление сделал министр спорта Михаил Дегтярёв, которому было предложено возглавить ОКР.

«Самое главное это соблюдать олимпийскую хартию и курс на возвращение в Международный олимпийский комитет, восстановление прав наших спортсменов. Мы должны чётко понимать, что международный спорт без России не летит. А любые межгосударственные форматы, игры БРИКС, ШОС, Союзные игры это дополнительные форматы. <…> Не вместо, а вместе», — рассказал Дегтярёв журналисту Павлу Зарубину.