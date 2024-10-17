«Не вместо, а вместе»: Дегтярёв оценил первоочередные задачи ОКР
Дегтярёв: Россия возьмёт курс на возвращение спортсменов в олимпийскую семью
Министр спорта Михаил Дегтярёв. Обложка © Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z
Основными задачами Олимпийского комитета России (ОКР) являются возвращение в олимпийскую семью и восстановление в правах российских спортсменов. Такое заявление сделал министр спорта Михаил Дегтярёв, которому было предложено возглавить ОКР.
Министр спорта Михаил Дегтярёв рассказал о главных задачах ОКР. Видео © Telegram / Зарубин
«Самое главное это соблюдать олимпийскую хартию и курс на возвращение в Международный олимпийский комитет, восстановление прав наших спортсменов. Мы должны чётко понимать, что международный спорт без России не летит. А любые межгосударственные форматы, игры БРИКС, ШОС, Союзные игры это дополнительные форматы. <…> Не вместо, а вместе», — рассказал Дегтярёв журналисту Павлу Зарубину.
Напомним, на днях четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков заявил о намерении оставить пост главы ОКР после досрочных выборов, которые могут пойти в декабре. Новым руководителем Олимпийского комитета России может стать министр спорта Михаил Дегтярёв. Президент Владимир Путин поддержал его кандидатуру.