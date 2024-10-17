Путин заявил, что Олимпийский комитет РФ должен сохранить автономность
Путин: ОКР, даже во главе с министром спорта, должен быть независимым
Олимпийский комитет России (ОКР) должен оставаться независимой структурой, даже если её возглавит российский министр спорта Михаил Дегтярёв. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры.
«Национальный Олимпийский комитет должен без всякого сомнения сохранить автономность и независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлениям со стороны», — подчеркнул глава государства.
Напомним, на днях четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков заявил о намерении оставить пост главы ОКР после досрочных выборов, которые могут пойти в декабре. Пост может занять министр спорта Михаил Дегтярёв. Президент Владимир Путин поддержал его кандидатуру.
Life.ru