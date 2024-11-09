В России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам
Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам
В России упразднили организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение Правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — говорится в документе.
Оргкомитет был создан 29 ноября 2014 года для координации совместных усилий органов государственной власти по созданию условий для достойного выступления отечественных спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Напомним, с 2022 года российские спортсмены либо отстранены от международных соревнований, либо допускаются до них в нейтральном статусе. На прошедшей в Париже летней Олимпиаде от нашей страны участвовали лишь 15 атлетов.
Ранее пост главы Олимпийского комитета России решил оставить Станислав Поздняков. Его полномочия закончатся 13 ноября. В интервью с Life.ru руководитель объяснил, что принял это решение без сожаления, поскольку всегда выполнял свою работу с удовольствием. Выборы нового главы ОКР назначены на 13 декабря.
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