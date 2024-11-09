В России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиадам

В России упразднили организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение Правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — говорится в документе.

Оргкомитет был создан 29 ноября 2014 года для координации совместных усилий органов государственной власти по созданию условий для достойного выступления отечественных спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.