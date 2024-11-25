«Орешник» (ракета)
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Регион
25 ноября, 10:59

Киевлян призвали оставаться дома из-за ухудшения состояния воздуха

Киевская городская военная администрация сообщила, что власти столицы советуют жителям оставаться дома из-за ухудшения качества воздуха.

«В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали жителям оставаться дома, закрыть окна и пить много воды, не уточняя причин ухудшения качества воздуха. В последний раз подобное ухудшение в Киеве наблюдалось в конце сентября, когда город был затянут густым смогом из-за пожаров в местных экосистемах.

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Ранее Life.ru сообщал, что российская баллистическая ракета «Орешник» нанесла удар по цехам на территории «Южмаша» в Днепропетровске, где производятся реактивные снаряды и боевые дроны для ВСУ. Известно, что предприятие является значимым, и с момента своего основания участвовал в создании стратегических баллистических снарядов.

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Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Александра Мышляева
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