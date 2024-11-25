Киевлян призвали оставаться дома из-за ухудшения состояния воздуха

Киевская городская военная администрация сообщила, что власти столицы советуют жителям оставаться дома из-за ухудшения качества воздуха.

«В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали жителям оставаться дома, закрыть окна и пить много воды, не уточняя причин ухудшения качества воздуха. В последний раз подобное ухудшение в Киеве наблюдалось в конце сентября, когда город был затянут густым смогом из-за пожаров в местных экосистемах.