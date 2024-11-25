Заболеваемость ВИЧ в России снизилась до исторического минимума

Показатели заболеваемости ВИЧ среди жителей России достигли исторического минимума. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время вступительного слова на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

«С 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что с каждым годом удаётся сокращать количество новых случаев ВИЧ-инфекции и удерживать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием. К примеру, за 2023 год его прошли 35% населения страны. Количество заболевших составило около 55 тысяч, что на полтора процента меньше предшествующих показателей.

Расширяется применение и антиретровирусной терапии. Так, к концу 2023 года, её прошли почти 90% инфицированных, что более чем шесть пунктов выше целевого показателя, подчеркнул министр.