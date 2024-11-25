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25 ноября, 10:43

Заболеваемость ВИЧ в России снизилась до исторического минимума

Мурашко заявил, что с 2016 года в РФ снизились случаи заболевания ВИЧ на 40%

Показатели заболеваемости ВИЧ среди жителей России достигли исторического минимума. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время вступительного слова на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

«С 2016 года, когда была запущена предыдущая государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что с каждым годом удаётся сокращать количество новых случаев ВИЧ-инфекции и удерживать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием. К примеру, за 2023 год его прошли 35% населения страны. Количество заболевших составило около 55 тысяч, что на полтора процента меньше предшествующих показателей.

Расширяется применение и антиретровирусной терапии. Так, к концу 2023 года, её прошли почти 90% инфицированных, что более чем шесть пунктов выше целевого показателя, подчеркнул министр.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что показатель детской смертности в России упал на 25%. Тогда он упомянул, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составит 78 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hedgehog94

Владимир Озеров
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