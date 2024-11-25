Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев станет дедушкой во второй раз

В семье солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева ожидается радостное событие — его невестка Аделина беременна вторым ребёнком. Об этом сообщило издание «7Дней.ru». Пара уже знает пол будущего малыша: у Андреевых будет ещё одна девочка. Аделина активно делится в соцсетях фотографиями с округлившимся животом и снимками УЗИ, радуя поклонников новыми подробностями.

Кирилл Андреев стремится оберегать личную жизнь своей семьи от внимания общественности и предпочитает не комментировать грядущее пополнение. «Я не знаю. Это их личная жизнь», — заявил артист. Однако его супруга Лолита охотно делится новостями. В шоу «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ» она подтвердила беременность невестки и рассказала, что семья с нетерпением ждёт появления второй внучки.

Сын Кирилла Андреева, Кирилл-младший, и его супруга Аделина уже разработали план родов. Как и в первый раз, они выбрали партнёрские роды, в которых мужчина поддерживает жену. Лолита Андреева рассказывает, что их сын присутствовал на первых родах и намерен быть рядом с женой и сейчас. «У нас такого не получилось. Кирилл на гастролях был. Но, думаю, он бы не выдержал. Пришлось бы откачивать. А сын покрепче», — поделилась Лолита.

Солист группы впервые стал дедушкой в 2021 году, когда у его сына и невестки родилась дочь Аннелия. Певец очень любит внучку и старается проводить с ней как можно больше времени. Он шутит, что с дедушкой можно всё: и конфеты, и мультфильмы. Вскоре, Кирилл Андреев будет радовать уже двух внучек своими историями и песнями.