В «Ельцин-Центре» отменили выступление правнучки Никиты Хрущёва
Нина Хрущёва. Обложка © Wikipedia.org / Center for the Study of Europe Boston University
Выступление правнучки Никиты Хрущёва в екатеринбургском «Ельцин-Центре» было отменено. Такое решение приняли после информации о претензиях, выдвинутых к Антонине общественниками, сообщает SHOT.
Организаторы сообщили, что причина отмены — «технические обстоятельства».
Ранее Life.ru рассказывал, что Нину Хрущёву просят проверить на предмет шпионажа. Также правнучку хотят наказать за призывы к развалу РФ и запретить проводить различные лекции в России. На данный момент родственница советского лидера публично транслирует антироссийскую позицию и выступает, осуждая спецоперацию на Украине.