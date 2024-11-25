В «Ельцин-Центре» отменили выступление правнучки Никиты Хрущёва

Выступление правнучки Никиты Хрущёва в екатеринбургском «Ельцин-Центре» было отменено. Такое решение приняли после информации о претензиях, выдвинутых к Антонине общественниками, сообщает SHOT.

Ранее Life.ru рассказывал, что Нину Хрущёву просят проверить на предмет шпионажа. Также правнучку хотят наказать за призывы к развалу РФ и запретить проводить различные лекции в России. На данный момент родственница советского лидера публично транслирует антироссийскую позицию и выступает, осуждая спецоперацию на Украине.