Android получит функцию «Восстановление учётных данных», аналогичную iOS

На новых смартфонах процесс восстановления данных станет бесшовным, сообщил портал Android Authority. Возможности операционной системы Android начнут приближаться к возможностям резервного копирования и восстановления учётных данных iOS.

Разработчики системы от Google могут внедрить фоновые автоматизированные действия для обеспечения «бесшовного и бесшумного восстановления входа, восстанавливая состояние приложений и логины без необходимости открывать приложение». В связи с этим в API менеджера учётных данных Android появилась функция Restore Credentials (восстановление учётных данных), которая должна быть не хуже аналогичного механизма в iOS.

Система iOS позволяет менять телефоны без ощутимых различий: после замены айфона и входа в Apple ID для пользователя нет разницы между старым и новым устройством. Все приложения и их состояния восстанавливаются в той точке, где закончился пользовательский сеанс. При активации нового устройства существует несколько удобных вариантов переноса данных на выбор.

У Android же есть одна неприятная особенность: после замены телефона данные можно переносить ограниченно. Приложения вынуждают пользователя снова заходить в каждое приложение, так как сбрасывают учётные данные. Google работает над тем, чтобы с помощью функции Restore Credentials сохранить вход в приложения при смене устройства, а не повторять процедуру входа заново. Это значительно сэкономит время и повысит удобство использования устройством. Таким образом пользоваться всеми телефонами на Android станет комфортнее: эту операционную систему используют в своих моделях Samsung, Huawei и другие производители.