Певица Адель на концерте похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом

Британская певица Адель показала помолвочное кольцо с бриллиантом на концерте в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание Page Six.

Она удивила поклонников во время исполнения хита «I Drink Wine». «В эти безумные времена я надеюсь найти то, за что я смогу держаться», — спела Адель и указала публике на кольце, намекая на свою недавнюю помолвку. Это вызвало восторженные аплодисменты публики.

Напомним, что в августе 2024 года певица официально объявила о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом, с которым они встречаются с 2021 года. Рич Пол — известный агент Национальной баскетбольной ассоциации. Пара познакомилась в 2016 году на дне рождении общего друга.

Также Адель заявила, что хотела бы снова стать матерью. Ранее певица была замужем за Саймоном Конекки. С лондонским бизнесменом она была в браке три года, а до свадьбы они встречались пять лет. В 2012 году у пары родился сын Анджело.

Недавно Адель объявила о намерении взять перерыв в карьере, что стало неожиданностью для многих поклонников. Певица заявила, что хочет отдохнуть от светской жизни и внимания публики. Она активно занималась своей музыкальной карьерой последние 7 лет. На своем 100-м и последнем концерте в Лас-Вегасе, который состоялся в концертном зале Caesars Palace, Адель не смогла сдержать слёз. Она рассказала, что будет сильно скучать по своим фанатам.

Адель является лауреатом 16 премий Грэмми и первой в истории артисткой, дважды выигравшей в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Её песня «Skyfall» получила «Оскар» и «Золотой глобус».