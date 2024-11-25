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25 ноября, 11:56

Певица Адель на концерте похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом

Певица Адель. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele

Певица Адель. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele

Британская певица Адель показала помолвочное кольцо с бриллиантом на концерте в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание Page Six.

Она удивила поклонников во время исполнения хита «I Drink Wine». «В эти безумные времена я надеюсь найти то, за что я смогу держаться», — спела Адель и указала публике на кольце, намекая на свою недавнюю помолвку. Это вызвало восторженные аплодисменты публики.

Напомним, что в августе 2024 года певица официально объявила о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом, с которым они встречаются с 2021 года. Рич Пол — известный агент Национальной баскетбольной ассоциации. Пара познакомилась в 2016 году на дне рождении общего друга.

Также Адель заявила, что хотела бы снова стать матерью. Ранее певица была замужем за Саймоном Конекки. С лондонским бизнесменом она была в браке три года, а до свадьбы они встречались пять лет. В 2012 году у пары родился сын Анджело.

Недавно Адель объявила о намерении взять перерыв в карьере, что стало неожиданностью для многих поклонников. Певица заявила, что хочет отдохнуть от светской жизни и внимания публики. Она активно занималась своей музыкальной карьерой последние 7 лет. На своем 100-м и последнем концерте в Лас-Вегасе, который состоялся в концертном зале Caesars Palace, Адель не смогла сдержать слёз. Она рассказала, что будет сильно скучать по своим фанатам.

Адель является лауреатом 16 премий Грэмми и первой в истории артисткой, дважды выигравшей в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Её песня «Skyfall» получила «Оскар» и «Золотой глобус».

Певица Адель разрыдалась при виде неизлечимо больной Селин Дион среди зрителей
Певица Адель разрыдалась при виде неизлечимо больной Селин Дион среди зрителей

Ранее певица Адель рассказала, что долго боролась с бактериальной ушной инфекцией, которая временно ухудшила её слух. Инфекция была вызвана редкой бактерией. По словам певицы, случившееся — гораздо больнее родов.

Дарья Блинова
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