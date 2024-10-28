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28 октября, 19:34

«Больнее родов»: Певица Адель частично оглохла из-за инфекции

Британская певица Адель частично потеряла слух из-за редкой ушной инфекции

Британская певица Адель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Британская певица Адель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) призналась, что частично потеряла слух. Как передаёт издание The Sun, причиной тому послужила бактериальная инфекция.

«У меня ушная инфекция, и она весьма жуткая, раньше у меня их не было. Это самая болезненная вещь, которая со мной когда-либо происходила, — это больнее родов. Это редкая, обитающая в воде бактерия, и от неё очень сложно лечиться. <…> Бывали моменты, когда мне хотелось попросту отрубить себе ухо. Меня больше не мучают боли, что прекрасно, но я слегка оглохла на левое ухо», — рассказала певица.

Сообщается, что Адель подхватила инфекцию во время поездки в Мюнхен в августе. Артистка также отметила, что не планирует публично оглашать дату свадьбы с Ричем Полом и пока не собирается выпускать новую музыку.

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Не так давно Адель разрыдалась при виде неизлечимо больной Селин Дион. Она увидела её на своём концерте в Лас-Вегасе. Селин Дион растрогалась от реакции фанатов и самой Адель, после чего она тоже пустила слезу. Канадская певица болеет неизлечимым недугом под названием «синдром мышечной скованности».

Анатолий Цейко
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