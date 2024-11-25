В России снизилось число умерших от повторных инфарктов
Мурашко: За 5 лет в РФ число смертей от повторных инфарктов снизилось на 77%
В России за последние пять лет количество повторных инфарктов миокарда уменьшилось на 35%, а число смертей от них сократилось на 77%. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря программе обеспечения пациентов лекарствами.
По его словам, расширение списка лекарств, которыми пациенты обеспечиваются бесплатно в течение двух лет, значительно снизило показатели как повторных инфарктов, так и смертности. Мурашко добавил, что в будущем приоритетом станет расширение программы обеспечения и охват новых групп пациентов, перенесших сосудистые болезни.
Ранее Мурашко заявил, что уровень заболеваемости ВИЧ в России достиг рекордно низких значений. Он подчеркнул, что ежегодно удаётся уменьшать число новых случаев инфекции, а также Россия занимает лидирующие позиции в мире по числу тестируемых на ВИЧ. За 2023 год тестирование прошли 35% россиян. Было зарегистрировано около 55 тысяч новых случаев заражения.
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