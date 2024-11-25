В России снизилось число умерших от повторных инфарктов

В России за последние пять лет количество повторных инфарктов миокарда уменьшилось на 35%, а число смертей от них сократилось на 77%. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря программе обеспечения пациентов лекарствами.

По его словам, расширение списка лекарств, которыми пациенты обеспечиваются бесплатно в течение двух лет, значительно снизило показатели как повторных инфарктов, так и смертности. Мурашко добавил, что в будущем приоритетом станет расширение программы обеспечения и охват новых групп пациентов, перенесших сосудистые болезни.