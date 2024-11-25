Россиянин едва не отправился по этапу за кражу энергетика и шоколадки на 132 рубля

Суд Орехово-Зуева Московской области приговорил к условному сроку местного жителя, укравшего из супермаркета энергетик и шоколадку на сумму 132 рубля. Об этом сообщили в городском суде.

«Ранее подвергавшийся административному наказанию за мелкое хищение гражданин в магазине «Пятерочка» тайно взял со стеллажа энергетические напитки и шоколад и спрятал в карман куртки. После чего, минуя кассовую зону и не оплатив указанный товар, вышел за пределы торгового зала магазина и с похищенным товаром скрылся, распорядившись им по своему усмотрению», — цитирует материалы дела РИА «Новости».

Причинённый действиями подсудимого ущерб оценили в 132 рубля и 86 копеек. Мужчину признали виновным в мелком хищении и приговорили к пяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.