Студентка из США приняла симптомы рака мозга за похмелье и чудом выжила
Девушке удалили опухоль мозга. Обложка © freepik.com / freepik
В Калифорнии в США произошла история, которая привлекла внимание общественности. Врачи случайно обнаружили у 20-летней студентки опухоль мозга, после того как она обратилась к врачам с жалобами на симптомы похмелья. Об этом пишет Daily Mail.
Авторы материала уточнили, что в июле 2024 года Элисон проснулась после вечеринки с сильной головной болью и ощущением, будто она находится на качающейся лодке. Сначала она списала своё состояние на похмелье, но спустя несколько дней симптомы не исчезли. Головная боль стала пульсирующей, зрение затуманилось, и девушка решила обратиться к врачу.
Медицинское обследование выявило опухоль размером в четыре сантиметра в затылочной зоне мозга, которая вызывала отёк и давила на зрительные нервы. При помощи МРТ врачи диагностировали рак мозга третьей степени. Болезнь требовала срочного вмешательства, и хирурги провели трепанацию черепа.
История заболевания Элисон началась ещё в декабре 2022 года. Девушка стала замечать частые головные боли, которые объясняла менструальными циклами и употреблением большого количества кофеина. В июне 2024 года она начала испытывать покалывания в теле, но не придавала этому особого значения. Диагноз стал для неё шоком, но благодаря своевременной операции Элисон выжила.
Пациентка выразила благодарность врачам за спасение, отметив: «Я действительно благодарна за то, что я здесь, поскольку меня могло бы здесь и не быть». Её история служит напоминанием о важности внимательного отношения к своему здоровью и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов.
Ранее Life.ru писал, что алкоголь является самой частой причиной рака поджелудочной железы. По словам специалиста, на развитии РПЖ может сказаться генетика, ожирение, отсутствие физической активности, курение, а также хронические заболевания.