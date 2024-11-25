Студентка из США приняла симптомы рака мозга за похмелье и чудом выжила

В Калифорнии в США произошла история, которая привлекла внимание общественности. Врачи случайно обнаружили у 20-летней студентки опухоль мозга, после того как она обратилась к врачам с жалобами на симптомы похмелья. Об этом пишет Daily Mail.

Авторы материала уточнили, что в июле 2024 года Элисон проснулась после вечеринки с сильной головной болью и ощущением, будто она находится на качающейся лодке. Сначала она списала своё состояние на похмелье, но спустя несколько дней симптомы не исчезли. Головная боль стала пульсирующей, зрение затуманилось, и девушка решила обратиться к врачу.

Медицинское обследование выявило опухоль размером в четыре сантиметра в затылочной зоне мозга, которая вызывала отёк и давила на зрительные нервы. При помощи МРТ врачи диагностировали рак мозга третьей степени. Болезнь требовала срочного вмешательства, и хирурги провели трепанацию черепа.

История заболевания Элисон началась ещё в декабре 2022 года. Девушка стала замечать частые головные боли, которые объясняла менструальными циклами и употреблением большого количества кофеина. В июне 2024 года она начала испытывать покалывания в теле, но не придавала этому особого значения. Диагноз стал для неё шоком, но благодаря своевременной операции Элисон выжила.

Пациентка выразила благодарность врачам за спасение, отметив: «Я действительно благодарна за то, что я здесь, поскольку меня могло бы здесь и не быть». Её история служит напоминанием о важности внимательного отношения к своему здоровью и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов.