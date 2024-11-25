Главу медиахолдинга Readovkа перевели из реанимации после несчастного случая под Смоленском

Главу медиахолдинга Readovka Алексея Костылёва перевели из реанимации в отделение реабилитации. Об этом сообщили в редакции.

«Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылёв переведён из реанимации в отделение реабилитации. С несчастного случая, произошедшего с главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылёвым, прошёл месяц, поэтому мы считаем важным сообщить о его состоянии», — говорится в телеграм-канале издания.

Сейчас Костылёв находится в ясном сознании и общается с родственниками и врачами. Его перевели из отделения интенсивной терапии в реабилитационное отделение, где он продолжит восстанавливаться. В редакции подчеркнули, что этап реабилитации является важным периодом для семьи главы медиахолдинга, его коллег и всех, кто беспокоился о его самочувствии.