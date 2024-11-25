Вскрылись объекты Минобороны Украины, которые превратили в труху мощные удары по Одессе

В Одессе взрывы прогремели на территории зданий организаций, которые напрямую связаны с Министерством обороны Украины. В телеграм-каналах расходятся видео, снятые очевидцами. Судя по кадрам, разрушения там серьёзные.

В Одессе прогремели взрывы. Видео © Telegram / kurs_odessa

Как утвержают украинские ресурсы, прилёт зафиксирован в районе, где находится Следственное управление при ГУ МВД Украины в Одесской области. Также недалеко расположен Приморский отдел Теплоснабжения города. И, наконец, есть информации о повреждении здания военной прокуратуры, где временно разместилось Южное управление капитального строительства Минобороны Украины.