Вскрылись объекты Минобороны Украины, которые превратили в труху мощные удары по Одессе
Удар в Одессе нанесён по зданиям организаций, связанным с Минобороны Украины
В Одессе взрывы прогремели на территории зданий организаций, которые напрямую связаны с Министерством обороны Украины. В телеграм-каналах расходятся видео, снятые очевидцами. Судя по кадрам, разрушения там серьёзные.
В Одессе прогремели взрывы. Видео © Telegram / kurs_odessa
Как утвержают украинские ресурсы, прилёт зафиксирован в районе, где находится Следственное управление при ГУ МВД Украины в Одесской области. Также недалеко расположен Приморский отдел Теплоснабжения города. И, наконец, есть информации о повреждении здания военной прокуратуры, где временно разместилось Южное управление капитального строительства Минобороны Украины.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, это происходит второй раз с утра 25 ноября. Местные власти публично не комментировали степень разрушений объектов инфраструктуры.
Telegram / Kandinsky 3.1