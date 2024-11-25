«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 12:06

Вскрылись объекты Минобороны Украины, которые превратили в труху мощные удары по Одессе

Удар в Одессе нанесён по зданиям организаций, связанным с Минобороны Украины

В Одессе взрывы прогремели на территории зданий организаций, которые напрямую связаны с Министерством обороны Украины. В телеграм-каналах расходятся видео, снятые очевидцами. Судя по кадрам, разрушения там серьёзные.

В Одессе прогремели взрывы. Видео © Telegram / kurs_odessa

Как утвержают украинские ресурсы, прилёт зафиксирован в районе, где находится Следственное управление при ГУ МВД Украины в Одесской области. Также недалеко расположен Приморский отдел Теплоснабжения города. И, наконец, есть информации о повреждении здания военной прокуратуры, где временно разместилось Южное управление капитального строительства Минобороны Украины.

В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, это происходит второй раз с утра 25 ноября. Местные власти публично не комментировали степень разрушений объектов инфраструктуры.

Обложка ©

Telegram / Kandinsky 3.1

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar