Хоккеист второй команды «Трактора» пострадал в ДТП с BMW в Челябинске

Среди пострадавших в результате наезда BMW X6 на людей в Челябинске оказался вратарь второй команды клуба КХЛ «Трактор» Алексей Щетилин. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 24-летний хоккеист клуба «Челмет» сломал ногу. Сейчас он в больнице вместе с супругой. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

«Сейчас игрок команды и его жена находятся в больнице. Оба получили травмы средней тяжести, оба находятся в сознании. Хоккейный клуб «Трактор» прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — говорится в сообщении ХК «Челмет».