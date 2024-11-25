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25 ноября, 12:03

Хоккеист второй команды «Трактора» пострадал в ДТП с BMW в Челябинске

Хоккеист Алексей Щетилин. Обложка © Telegram/ЧЕЛМЕТ

Хоккеист Алексей Щетилин. Обложка © Telegram/ЧЕЛМЕТ

Среди пострадавших в результате наезда BMW X6 на людей в Челябинске оказался вратарь второй команды клуба КХЛ «Трактор» Алексей Щетилин. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 24-летний хоккеист клуба «Челмет» сломал ногу. Сейчас он в больнице вместе с супругой. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

«Сейчас игрок команды и его жена находятся в больнице. Оба получили травмы средней тяжести, оба находятся в сознании. Хоккейный клуб «Трактор» прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — говорится в сообщении ХК «Челмет».

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Покалечившим 5 пешеходов «‎гонщиком» на BMW из Челябинска оказался кондитер-бизнесмен

Напомним, в Челябинске водитель BMW на полной скорости врезался в пешеходов, он сбил людей и уехал с места. Пять человек пострадали, среди них — мама с ребёнком.

Александра Вишнякова
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