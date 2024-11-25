Ось Земли сдвинулась на 80 сантиметров из-за откачки грунтовых вод

За период с 1993 по 2010 год Земля наклонилась на 80 сантиметров к востоку. Причиной стала интенсивная откачка грунтовых вод, что привело к перераспределению 2 150 гигатонн воды. В исследовании, опубликованном в издании Geophysical Research Letters, геофизики сравнивают миграцию воды с уровнем моря. Он повысился на 6,1 миллиметра в результате деятельности человека.

Исследование провели корейские учёные под руководством Ки-Вона Сё из Сеульского национального университета с помощью компьютерного моделирования. Если простыми словами, то планету можно представить в виде волчка, на двух краях которого стоят вёдра, наполовину наполненные водой. Если переливать воду из одного в другое, то волчок начнёт двигаться иначе. То же самое происходит с Землей.

Наибольшее влияние на смещение оси оказало перемещение водных масс из средних широт, таких как западная часть Северной Америки и северо-западная Индия. Эти регионы активно используют грунтовые воды для орошения и бытовых нужд, что приводит к значительным изменениям массы планеты.

Хотя сдвиг оси не несёт глобальных рисков, таких как изменение времён года, но он может повлиять на климат. Исследователи считают, что замедление темпов откачки подземных вод, особенно в уязвимых регионах, может уменьшить дрейф оси вращения, если такие меры будут поддерживаться десятилетиями. Тем не менее результаты исследования могут помочь экологам разработать эффективную стратегию, которая замедлит дальнейшее повышение уровня моря.