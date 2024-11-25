Экс-главе департамента Минобороны дали 17 лет колонии за хищение леса из воинских частей

Никулинский суд Москвы приговорил к 17-летнему тюремному сроку бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в особо крупном размере.

«Суд признал Дмитрия Куракина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 369 млн рублей», — огласил вердикт судья.

Вместе с Куракиным за решётку отправят его бывшего заместителя Владислава Холодкова и главу компании «Оборонспецресурс» Максима Ана. Оба обвиняются во взяточничестве в особо крупных размерах. Их приговорили к 14 годам тюрьмы и штрафу — по 369 миллионов с каждого.