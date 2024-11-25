«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 13:35

ВСУ потеряли до 30 бойцов в боях с «Севером» ВС РФ на Харьковском направлении

Три бригады ВСУ потеряли до 30 военнослужащих в боях с группировкой ВС РФ «Север» на Харьковском направлении. Об этом уведомили в пресс-службе МО РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков», — сказано в сводке.

В ходе столкновений с Армией России противник потерял до 30 человек личного состава. Кроме того, ВСУ недосчитались двух боевых бронированных машин и четырёх обычных автомобилей.

Взрыв прогремел на важном объекте в Харькове
Взрыв прогремел на важном объекте в Харькове

Ранее пророссийское Подполье сообщило о мощном прилёте в центре Харькова сегодня утром. По словам координатора подпольного движения целью атаки мог быть штаб неонацистского батальона «Кракен», который, предположительно, располагался неподалёку от метро «Университет» — там часто наблюдали большое количество бронированных иномарок с американскими флагами.

Обложка ©

Telegram / Владимир Зеленский

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar