ВСУ потеряли до 30 бойцов в боях с «Севером» ВС РФ на Харьковском направлении
Три бригады ВСУ потеряли до 30 военнослужащих в боях с группировкой ВС РФ «Север» на Харьковском направлении. Об этом уведомили в пресс-службе МО РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков», — сказано в сводке.
В ходе столкновений с Армией России противник потерял до 30 человек личного состава. Кроме того, ВСУ недосчитались двух боевых бронированных машин и четырёх обычных автомобилей.
Ранее пророссийское Подполье сообщило о мощном прилёте в центре Харькова сегодня утром. По словам координатора подпольного движения целью атаки мог быть штаб неонацистского батальона «Кракен», который, предположительно, располагался неподалёку от метро «Университет» — там часто наблюдали большое количество бронированных иномарок с американскими флагами.
Telegram / Владимир Зеленский