Три бригады ВСУ потеряли до 30 военнослужащих в боях с группировкой ВС РФ «Север» на Харьковском направлении. Об этом уведомили в пресс-службе МО РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков», — сказано в сводке.

В ходе столкновений с Армией России противник потерял до 30 человек личного состава. Кроме того, ВСУ недосчитались двух боевых бронированных машин и четырёх обычных автомобилей.