Военные следователи завершили работу над делом о хищении 11 миллионов рублей

Следственный комитет завершил расследование дела против техдиректора фирмы, похитившего более 11 миллионов рублей при исполнении госконтранкта для нужд силовых ведомств. Об этом сообщается в Telegram-канале Военследа.

Обвиняемым проходит технический директор ООО «ИТЦ »СОЮЗ» Андрей Бородинов. Ему вменяют совершение мошенничества при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ).

«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014-2015 годах в рамках исполнения гособоронзаказа ООО «ИТЦ СОЮЗ» проводило опытно-конструкторские работы для нужд силовых ведомств, в 2015 году на этапах по разработке и испытанию опытного образца военного назначения Бородинов составил подложные документы и изготовил некачественный образец, тем самым похитив свыше 11 миллионов рублей.

Подчеркивается, что в ходе расследования военными следователями обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме.