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25 ноября, 14:38

Партизанивший в тылу фашистов 94-летний ветеран ВОВ отправился в зону СВО

Ветеран ВОВ с Ямала ездит на передовую в ЛНР, оказывая помощь бойцам ВС РФ

Партизанивший в Донбассе 94-летний россиянин вернулся туда через 80 лет, чтобы помочь мирным жителям. Вместе с волонтёрами он уже в четвёртый раз планирует отправиться в зону специальной военной операции.

Анатолий Алёшкин, ветеран Великой Отечественной войны, родился и вырос в Лисичанском районе на территории Луганской народной республики. Сейчас он проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. В годы войны пенсионер участвовал в партизанском движении на землях Донбасса. С началом СВО он стал волонтёром, чтобы помогать мирным жителям. В скором времени Алекшин планирует уже в четвёртый раз отправиться в зону СВО вместе с 23-й фурой гуманитарной помощи.

«Это ещё Ленин завещал, поэтому по возможности стараюсь помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Конечно, возраст берёт своё, бывает очень тяжело, но я повторяю себе: «Алёшкин, не сдавайся, отлёживаться ещё рано», — рассказал пенсионер в беседе с РИА «Новости».

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvGavrilov

Александра Мышляева
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