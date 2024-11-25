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25 ноября, 14:42

Сам не понял, как дошёл: Солдат ВСУ случайно сдался в плен нашим парням в Курской области

Боец ВСУ Приймачук заявил, что случайно попал в плен к ВС РФ под Курском

Боец ВСУ Алексей Приймачук, который попал в плен к ВС РФ, выйдя на их позиции в Курской области рассказал, что не собирался сдаваться.

Военнопленный Алексей Приймачук рассказывает, как попал в Курскую область и в российский плен, а также об угрозах со стороны командования ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Пленный рассказал, что одной ночью его разбудил взрыв блиндажа, в котором он находился. Бойца серьёзно оглушило, он сам не понимал, как добрался до российских позиций. Наших бойцов ситуация тоже удивила, но они спустили бойца ВСУ в окоп, напоили и отправили на допрос.

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Ранее попавший в российский плен в Курской области британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал о подкреплениях, которые командование ВСУ направило в российский регион. По его словам, на Курщину отправили набранный из отбывавших срок в тюрьмах уголовников батальон, численность которого в настоящий момент может составлять от 400 до 500 человек и постоянно растёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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