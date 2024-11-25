Депутат парламента Дагестана Ислам Гусейханов поедет на СВО по контракту

Депутат Народного собрания Дагестана Ислам Гусейханов из партии «Справедливая Россия — За правду» подписал контракт с Министерством обороны России и планирует во вторник отправиться на СВО. Об этом сообщил председатель парламента республики Заур Аскендеров. Он подчеркнул, что Гусейханов с самого начала спецоперации активно поддерживал военнослужащих, оказывая гуманитарную помощь, неоднократно посещал зону СВО и в итоге решил заключить контракт.

«Патриотизм таких ребят, как Ислам, который уже третий депутат, заявивший о готовности выполнять свой долг перед Родиной, демонстрирует не только преданность стране, но и стремление поддержать защитников, которые находятся на передовой», — написал Аскендеров в своём телеграм-канале.