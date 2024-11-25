Прострелили колени и бросили умирать: Житель Селидова рассказал о зверствах ВСУ
Мирошник: Бойцы ВСУ прострелили колени мирной жительнице при зачистке Селидова
Военнослужащие ВСУ в процессе зачистки Селидова в ДНР убивали гражданских, одной женщине прострелили колени. Об этом послу по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику сообщил местный житель.
«Российских военных здесь ещё не было. [Украинские боевики] начали расстреливать мирных жителей. Валялись трупы везде, по бульвару, женщины», — цитирует фрагмент их беседы РИА «Новости».
Мужчина не смог назвать конкретные украинские подразделения, участвовавшие в военном преступлении в Селидове — у бойцов на форме не было опознавательных знаков и шевронов, только зелёная и синяя изоленты на касках. По его словам, военнослужащие ВСУ ходили по городу и стреляли во всех, кого встречали, даже если они выходили просто, чтобы набрать воды. Так были убиты шесть знакомых местного жителя. Одной из них — 40-летней женщине — прострелили колени и бросили её умирать.
«Убивали там людей. Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили, она лежала там, умирала. Отец у неё умер, мама пошла за водой, назад не вернулась», — рассказал мужчина.
Напомним, Родион Мирошник заявил, что ВСУ устроили в Селидове массовые расстрелы гражданских в целях провокации, сродни той, что была в Буче. По его словам, стартом для бесчеловечной операции украинских военных послужило начало обсуждения на Западе мирных переговоров с Россией.
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