Военнослужащие ВСУ в процессе зачистки Селидова в ДНР убивали гражданских, одной женщине прострелили колени. Об этом послу по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику сообщил местный житель.

«Российских военных здесь ещё не было. [Украинские боевики] начали расстреливать мирных жителей. Валялись трупы везде, по бульвару, женщины», — цитирует фрагмент их беседы РИА «Новости».

Мужчина не смог назвать конкретные украинские подразделения, участвовавшие в военном преступлении в Селидове — у бойцов на форме не было опознавательных знаков и шевронов, только зелёная и синяя изоленты на касках. По его словам, военнослужащие ВСУ ходили по городу и стреляли во всех, кого встречали, даже если они выходили просто, чтобы набрать воды. Так были убиты шесть знакомых местного жителя. Одной из них — 40-летней женщине — прострелили колени и бросили её умирать.

«Убивали там людей. Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили, она лежала там, умирала. Отец у неё умер, мама пошла за водой, назад не вернулась», — рассказал мужчина.