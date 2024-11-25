Минсельхоз запретил вылов воблы в Волге и Каспийском море в 2025 году
В России с 1 января в силу вступит закон от Министерства сельского хозяйства, запрещающий вылов плотвы в семи районах Астраханской области. Также будет запрещено использовать определённые орудия лова.
По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние 20 лет в России более чем в два раза уменьшились запасы воблы. Уловы, кстати, сократились в шесть раз, а за весь период наблюдений — более чем в 130 раз.
Напомним, что о запрете ловли сообщалось ещё в июле текущего года. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что в 2025 году Россия не будет устанавливать «объёмы для промышленного рыболовства». Такая отмена поможет морским обитателям быстро восстановиться, поскольку вобла плодовита и обладает хорошей выживаемостью.
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