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25 ноября, 13:21

Юрист поставил точку в споре, законно ли фотографировать ценники в магазине

Юрист Адамс: Россияне вправе фотографировать ценники в магазинах

Россияне имеют полное право фотографировать ценники в магазинах и любых других торговых точках, поскольку эта информация является общедоступной. Об этом заявил юрист Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, эксперт напомнил о законе «О защите прав потребителей». Согласно ему, продавец обязан предоставить данные о товаре, включая цену. А способ получения этой информации, будь то запоминание, записывание или фотографирование, покупатель вправе выбирать сам. В конфликтных ситуациях потребитель может пожаловаться в Роспотребнадзор.

Россиянам рассказали, как заставить магазин продать товар по стоимости на ценнике
Россиянам рассказали, как заставить магазин продать товар по стоимости на ценнике

При этом юрист добавил, что нельзя мешать другим покупателям или работе персонала. Кроме того, запрещается фотографировать в служебных помещениях или в местах, закрытых для покупателей.

«Что касается практической стороны вопроса, фотографирование ценников действительно очень удобно. Это позволяет создавать личный архив цен, отслеживать их динамику, сравнивать стоимость товаров в разных магазинах», — отметил Адамс.

Ранее адвокат объяснил, в каких случаях можно законно снимать посторонних людей. Согласие на съёмку не требуется во время городских праздников и концертов. Также получать разрешение не надо, если фото и видео используется в общественных интересах, например, в уголовных делах в качестве доказательств, или затрагивают публичных персон. Кроме того, свободно фотографировать можно во время экскурсии.

Обложка ©

freepik/mrsiraphol

Алёна Зиновьева
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