Юрист поставил точку в споре, законно ли фотографировать ценники в магазине

Россияне имеют полное право фотографировать ценники в магазинах и любых других торговых точках, поскольку эта информация является общедоступной. Об этом заявил юрист Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, эксперт напомнил о законе «О защите прав потребителей». Согласно ему, продавец обязан предоставить данные о товаре, включая цену. А способ получения этой информации, будь то запоминание, записывание или фотографирование, покупатель вправе выбирать сам. В конфликтных ситуациях потребитель может пожаловаться в Роспотребнадзор.

При этом юрист добавил, что нельзя мешать другим покупателям или работе персонала. Кроме того, запрещается фотографировать в служебных помещениях или в местах, закрытых для покупателей.

«Что касается практической стороны вопроса, фотографирование ценников действительно очень удобно. Это позволяет создавать личный архив цен, отслеживать их динамику, сравнивать стоимость товаров в разных магазинах», — отметил Адамс.