Вылов лососёвых в России поставил антирекорд за почти четверть века

В 2024 году добыча лососёвых в России достигла самого низкого уровня за последние 20 лет, на что указывают данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ВАРПЭ, к середине ноября улов лососевых в России составил менее 235,4 тыс. тонн. Сезон почти завершён, и активного лова уже нет, что делает этот результат худшим с 2005 года. Однако в 2023 году Россия добилась рекордного вылова лососевых — 609 тыс. тонн. До этого пик был достигнут в 2018 году с 685 тысячи тонн.

Эксперты считают, что в следующие пять-семь лет уловы будут скромными. Это связано, в частности, с ростом издержек рыболовных компаний: по информации ВАРПЭ, расходы на обслуживание кредитов увеличились более чем в два раза за год.