Российский корабль спас МКС от «бомбардировки» космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) смогла уйти от столкновения с мусором на орбите благодаря российскому транспортному кораблю «Прогресс МС-28». Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса. Аппарат технично увёл станцию в сторону, скорректировав её орбиту.

«12:49 (по Москве) были включены двигатели корабля «Прогресс МС-28», которые проработали 211.96 секунд и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 500 метров», — говорится в тексте.