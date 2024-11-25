Российский корабль спас МКС от «бомбардировки» космическим мусором
Российский «Прогресс МС-28» увёл МКС от столкновения с космическим мусором
Международная космическая станция (МКС) смогла уйти от столкновения с мусором на орбите благодаря российскому транспортному кораблю «Прогресс МС-28». Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса. Аппарат технично увёл станцию в сторону, скорректировав её орбиту.
«12:49 (по Москве) были включены двигатели корабля «Прогресс МС-28», которые проработали 211.96 секунд и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 500 метров», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками, который 21 ноября запустили с площадки космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС.
Telegram / Роскосмос