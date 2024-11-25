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25 ноября, 13:48

Российский корабль спас МКС от «бомбардировки» космическим мусором

Российский «Прогресс МС-28» увёл МКС от столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция (МКС) смогла уйти от столкновения с мусором на орбите благодаря российскому транспортному кораблю «Прогресс МС-28». Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса. Аппарат технично увёл станцию в сторону, скорректировав её орбиту.

«12:49 (по Москве) были включены двигатели корабля «Прогресс МС-28», которые проработали 211.96 секунд и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 500 метров», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками, который 21 ноября запустили с площадки космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

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Telegram / Роскосмос

Татьяна Миссуми
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