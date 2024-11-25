В Китае женщина умерла после удаления веснушек лазером

В Китае 27-летняя женщина скончалась спустя десять дней после курса лазерного удаления веснушек и родинок. Об этом пишет South China Morning Post.

Лю, жительница Тяньцзиня, обратилась в частную косметологическую клинику для удаления пятен, диагностированных как нейрофибромы. Основной признак этой болезни — пигментация цвета кофе с молоком. Муж погибшей сообщил, что девушка переживала из-за своей кожи, поэтому решилась на удаление пятен лазером.

За девять процедур китаянка заплатила более 14 тысяч долларов. Однако после каждого визита её состояние ухудшалось. По словам матери, одна из процедур была прервана из-за сильной боли, вызванной неравномерным нанесением анестетика.

Критическим стал десятый визит к косметологу. После нанесения анестезирующего крема Лю почувствовала головокружение, что привело к шоку, судорогам и остановке сердца. Косметологи сразу же удалили вещество с кожи и вызвали скорую помощь, но несмотря на оперативные действия врачей, Лю не удалось спасти. Она скончалась в больнице через десять дней. Муж погибшей считает, что причиной трагедии стала аллергическая реакция на чрезмерную дозу анестетика. Он обвиняет косметологов в халатности и требует расследования.

Директор клиники выразил соболезнования семье и заявил, что готов взять на себя ответственность за произошедшее. Если косметолога признают виновным, ему может грозить до трёх лет тюрьмы и штрафы.