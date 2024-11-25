Москвичи выберут имя для детёныша краснокнижной гиены

Жители Москвы смогут выбрать имя для детёныша бурой гиены, который родился в Московском зоопарке этим летом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Малышу недавно исполнилось четыре месяца, и он уже весит более семи килограммов. Детёныш проявляет активность, любит играть, пробует взрослую еду и узнает зоологов, ухаживающих за ним.

Зоологи предложили пять вариантов имён для голосования: Лель, Любич, Вжик, Акела и Олаф. Имя Лель связано со славянской мифологией. Так звали сына богини красоты и любви Лады, а ещё так зовут маму нового обитателя зоопарка. Любич — вариант имени Лель. Вжик должен подчеркнуть активный характер детёныша, Акела — его лидерские качества, а Олаф — силы и выносливость, как у викинга. Пока детёныша зовут Оладушком — это производное от имени его мамы Лады. Голосование проходит в проекте «Активный гражданин», где москвичи уже выбрали имена для 16 животных. Среди них — панда Катюша и тигр Амур.

Краснокнижная гиена — это бурая гиена (Hyaena brunnea), малоизученный вид, который включён в Международную красную книгу. Ввиду своей редкости и важности для экосистемы, бурые гиены находятся под пристальным вниманием зоологов и природоохранных организаций. Московский зоопарк предложил выбор имени для новорождённого детеныша животного, чтобы больше людей узнали о состоянии этого вида и необходимости его охраны.