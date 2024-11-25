«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 14:05

Москвичи выберут имя для детёныша краснокнижной гиены

Гиена. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Гиена. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Жители Москвы смогут выбрать имя для детёныша бурой гиены, который родился в Московском зоопарке этим летом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Малышу недавно исполнилось четыре месяца, и он уже весит более семи килограммов. Детёныш проявляет активность, любит играть, пробует взрослую еду и узнает зоологов, ухаживающих за ним.

Зоологи предложили пять вариантов имён для голосования: Лель, Любич, Вжик, Акела и Олаф. Имя Лель связано со славянской мифологией. Так звали сына богини красоты и любви Лады, а ещё так зовут маму нового обитателя зоопарка. Любич — вариант имени Лель. Вжик должен подчеркнуть активный характер детёныша, Акела — его лидерские качества, а Олаф — силы и выносливость, как у викинга. Пока детёныша зовут Оладушком — это производное от имени его мамы Лады. Голосование проходит в проекте «Активный гражданин», где москвичи уже выбрали имена для 16 животных. Среди них — панда Катюша и тигр Амур.

Краснокнижная гиена — это бурая гиена (Hyaena brunnea), малоизученный вид, который включён в Международную красную книгу. Ввиду своей редкости и важности для экосистемы, бурые гиены находятся под пристальным вниманием зоологов и природоохранных организаций. Московский зоопарк предложил выбор имени для новорождённого детеныша животного, чтобы больше людей узнали о состоянии этого вида и необходимости его охраны.

Панда Катюша выбрала дизайн открытки для Диндин на День матери
Панда Катюша выбрала дизайн открытки для Диндин на День матери

Напоминаем, что до этого панда Катюша радовалась первому снегу в Московском зоопарке. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась радостью медвежонка в соцсетях.

Александра Журавская
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar