Российские банки ждёт сокращение мер поддержки от ЦБ

Центральный банк РФ планирует не продлевать ряд антикризисных мер поддержки для российских банков, которые истекают в 2024 году. Эта информация была опубликована на сайте регулятора.

Среди мер те, которые завершат своё действие, отмечены: Возможность с 2018 года использовать льготный риск-вес при расчёте нормативов концентрации для заёмщиков, попавших под санкции и не объединять их в группу связанных заёмщиков. Прекращается право не ухудшать оценку кредитов и других активов, если финансовое состояние санкционных заёмщиков ухудшилось из-за введенных ограничений. Банки больше не смогут включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 года, взамен аналогичных еврооблигаций и использовать рейтинги кредитоспособности от международных агентств.

Тем не менее некоторые меры из этого списка будут действовать и в 2025 году с определёнными изменениями: Право не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам Возможность для банков не учитывать отдельные регуляторные требования при кредитовании бизнеса в «новых субъектах» России с надлежащим контролем рисков. Рассрочка по формированию резервов по невозмещаемым заблокированным активам до 2032 года. Возможность для банков не ухудшать оценки финансовое положение заёмщиков-военнослужащих, субъектов малого и среднего бизнеса с военнослужащими-учредителями.

«Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора», — говорится в материалах.