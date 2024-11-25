Российские банки ждёт сокращение мер поддержки от ЦБ
ЦБ оставит меры поддержки банков, учитывающие национальную специфику сектора
Центральный банк РФ планирует не продлевать ряд антикризисных мер поддержки для российских банков, которые истекают в 2024 году. Эта информация была опубликована на сайте регулятора.
Среди мер те, которые завершат своё действие, отмечены:
- Возможность с 2018 года использовать льготный риск-вес при расчёте нормативов концентрации для заёмщиков, попавших под санкции и не объединять их в группу связанных заёмщиков.
- Прекращается право не ухудшать оценку кредитов и других активов, если финансовое состояние санкционных заёмщиков ухудшилось из-за введенных ограничений.
- Банки больше не смогут включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 года, взамен аналогичных еврооблигаций и использовать рейтинги кредитоспособности от международных агентств.
Тем не менее некоторые меры из этого списка будут действовать и в 2025 году с определёнными изменениями:
- Право не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам
- Возможность для банков не учитывать отдельные регуляторные требования при кредитовании бизнеса в «новых субъектах» России с надлежащим контролем рисков.
- Рассрочка по формированию резервов по невозмещаемым заблокированным активам до 2032 года.
- Возможность для банков не ухудшать оценки финансовое положение заёмщиков-военнослужащих, субъектов малого и среднего бизнеса с военнослужащими-учредителями.
«Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора», — говорится в материалах.
Ранее в Центральном банке представили план Эльвиры Набиуллиной, благодаря которому в России может снизиться ключевая ставка. Глава ЦБ заявила, что к 2027 году показатели могут упасть до 7,5-8,5%. По её словам, уменьшение начнётся уже в следующем году, если «никаких дополнительных шоков не будет внешних».
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