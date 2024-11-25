Мария Погребняк готовится к пластике груди перед поездкой на Маврикий

Модель и блогерша Мария Погребняк, недавно ставшая матерью в четвёртый раз, решилась на пластическую операцию груди. Процедуру проведёт известный хирург Тимур Хайдаров.

Погребняк выбрала этого врача, несмотря на его противоречивую репутацию. Она заявила, что полностью доверяет специалисту и уверена в его профессионализме. Девушка объяснила, что необходимость операции возникла, так как прошло 13 лет с момента последнего вмешательства. Помимо коррекции груди, ей предстоит убрать диастаз — распространённую проблему у женщин после родов.

Сейчас Погребняк проходит все необходимые медицинские обследования и анализы, чтобы убедиться в готовности к операции. «Мне нужно пройти технический осмотр. Почему операция запланирована на следующую неделю? Всё дело в том, что в январе я с мужем и семьёй улетаю на Маврикий, и времени осталось совсем немного», — поделилась Мария в соцсетях. Она добавила, что, по заверениям хирурга, уже на четвёртые сутки после операции она сможет летать.

Погребняк отметила, что атмосфера в клинике Хайдарова напоминает курорт и спа, это помогает ей справиться с волнением перед операцией. Она с юмором относится к предстоящему вмешательству, подчёркивая, что это необходимая мера для поддержания здоровья и внешнего вида. Модель отмечает, что клиника строго соблюдает все медицинские стандарты, обследования проводятся тщательно, а команда специалистов готова обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для пациентки.