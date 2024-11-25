В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО

Госдума собирается значительно увеличить максимальный штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Вместо текущих 800 рублей сумма может быть увеличена до пяти тысяч рублей. Это изменение станет первым за последние 20 лет, сообщает «Коммерсант».

В пятницу комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал принять законопроект, который введёт штрафы в размере от трёх до пяти тысяч рублей за повторное нарушение — управление транспортом без действующего полиса ОСАГО. На данный момент за отсутствие полиса взыскивается 500 рублей, а за использование просроченного полиса — 800 рублей.

Проверки на наличие ОСАГО проводятся только при остановке автомобиля инспектором. Низкие штрафы и возможность их оплаты со скидкой (50%) приводят к тому, что многие водители игнорируют страхование, что, в свою очередь, способствует увеличению числа судебных разбирательств и затрудняет компенсацию ущерба пострадавшим в ДТП.

МВД сообщает, что в 2023 году было вынесено более двух миллионов постановлений по нарушениям, связанным с ОСАГО. По оценкам РСА, около 7–10% российских водителей ездят без полиса страхования. В Госдуме подчёркивают, что размер штрафа не менялся с 2002 года, а возможность оплаты со скидкой значительно ослабляет систему наказаний.

Дискуссия о введении автоматической проверки полисов с помощью камер идёт уже больше 10 лет. В сентябре 2024 года МВД, Центральный банк и страховые компании обсуждали возможность проведения эксперимента, при котором полисы будут проверяться автоматически с помощью камер. Если система заработает, штрафы будут отправляться через портал Госуслуг, и ГИБДД в этом процессе участвовать не будет. Ожидается, что эксперимент начнётся не раньше октября 2026 года, так как нужно обновить систему «Паутина» и доработать Национальную страховую информационную систему.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказал мнение, что повышение штрафов не является достаточной мерой для решения проблемы. Он отметил, что для достижения более эффективного воздействия необходимо привести стоимость запчастей и работ в справочниках Российского союза автостраховщиков (РСА) в соответствие с актуальными рыночными ценами.