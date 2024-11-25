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25 ноября, 14:42

Российским банкам ещё на год разрешили хранить в тайне личности акционеров

ЦБ решил ещё на год разрешить банкам скрывать чувствительные к санкциям данные

Банк России решил продлить на весь следующий год право для кредитных организации, в соответствии с которым они могут не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

Имеется в виду информация, касающаяся структуры собственности, членов органов, управления и прочих должностных лиц, существенных условий реорганизации, части сведений о фактах, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования. Правила действуют с марта 2022 года и призваны защитить акционеров банков от санкционного давления Запада, они должны были истечь в конце 2024 года.

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова 2 декабря покинет Банк России
Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова 2 декабря покинет Банк России

Ранее Центробанк опроверг слова своего председателя о сроках снижения ключевой ставки. Эльвира Набиуллина заявила, что ставка начнёт снижаться в марте, однако в ЦБ подчеркнули, что её траектория будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий.

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Life.ru

Владимир Озеров
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