Российским банкам ещё на год разрешили хранить в тайне личности акционеров

Банк России решил продлить на весь следующий год право для кредитных организации, в соответствии с которым они могут не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

Имеется в виду информация, касающаяся структуры собственности, членов органов, управления и прочих должностных лиц, существенных условий реорганизации, части сведений о фактах, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования. Правила действуют с марта 2022 года и призваны защитить акционеров банков от санкционного давления Запада, они должны были истечь в конце 2024 года.