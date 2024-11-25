Синий свет экранов может ускорить рост костей и половое созревание у детей

На ежегодной встрече Европейского общества детской эндокринологии в Ливерпуле представили новое исследование. Учёные выявили неожиданный эффект синего света, который исходит от экранов современных смартфонов и планшетов.

В рамках эксперимента учёные изучали влияние синего света на 18 самок крыс. Результаты показали, что воздействие синих лучей от экранов гаджетов способствует повышению уровня репродуктивных гормонов. У животных, который подверглись излучению, раньше наступала половая зрелость. Более того, у них зафиксировали изменения в яичниках, которые могут негативно сказаться на их способности к деторождению в будущем.

Как объясняют исследователи, когда синий свет попадает на сетчатку глаза, он нарушает выработку мелатонина. Это гормон, который регулирует циклы сна и бодрствования. Процесс может оказывать влияние и на сон, и на гормональный фон в целом, в том числе на уровень репродуктивных гормонов. Всё это приводит к преждевременному половому созреванию. «Наши эксперименты показали, что даже умеренное воздействие синего света, способное изменять уровень мелатонина, также изменяет баланс репродуктивных гормонов и ускоряет половое созревание. При этом с увеличением продолжительности воздействия эти изменения становятся более выраженными», — пояснил ведущий автор исследования.

Один из самых тревожных выводов учёных заключается в том, что более раннее половое созревание может привести к множеству долгосрочных последствий. Например, у детей, которые достигли зрелости раньше обычного, выше вероятность психических заболеваний. Среди них — депрессия и тревожность. Кроме того, преждевременное созревание связано с повышенным риском развития гормонозависимых видов рака, например рака молочной железы и рака матки.

Исследования по влиянию синего света на здоровье человека продолжаются. Учёные подчеркивают, что следует избегать чрезмерного воздействия экранов, особенно в ночное время, чтобы снизить негативные эффекты.